Нехаммер о встрече с Путиным: это не был дружеский визит
Канцлер Австрии Карл Нехаммер поделился первыми подробностями сегодняшней встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это не был дружеский визит в Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Krone Zeitung.
В частности, Нехаммер отметил, что его переговоры с Путиным подали четкий сигнал. Но с другой стороны, в знак солидарности с Украиной, он дал понять российскому президенту, что война должна закончиться.
В сообщении канцелярии говорится, что Нехаммер упомянул военные преступления в Украине и заявил о важности их международного расследования.
"Эта война должна прекратиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон", - подчеркнул канцлер.
Он также охарактеризовал встречу как жесткую, открытую и прямую, которая не была дружеским визитом. При этом добавил, что несмотря на все разногласия, нет альтернативы прямому диалогу с Россией.
Напомним, сегодня Нехаммер встречался с Путиным в Москве. О переговорах известно, что они продолжались около полутора часов, а встреча обошлась без рукопожатия.
Отметим, на днях Нехаммер был с визитом в Киеве и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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