Нехаммер про зустріч з Путіним: це не був дружній візит

Канцлер Австрії Карл Нехаммер поділився першими подробицями сьогоднішньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, це не був дружній візит до Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Krone Zeitung .

Зокрема, Нехаммер зазначив, що його переговори з Путіним подали чіткий сигнал. Але з іншого боку, на знак солідарності з Україною, він дав зрозуміти російському президенту, що війна має закінчитися.

У повідомленні канцелярії йдеться, що Нехаммер згадав військові злочини в Україні і заявив про важливість їх міжнародного розслідування.

"Ця війна повинна припинитися, тому що у війні є тільки ті, хто програв з обох сторін", - підкреслив канцлер.

Він також охарактеризував зустріч як жорстку, відкриту і пряму, яка не була дружнім візитом. При цьому додав, що незважаючи на всі розбіжності, немає альтернативи прямому діалогу з Росією.