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Нехаммер официально стал новым канцлером Австрии

Автор: Артем Горовенко

Лидер Австрийской народной партии Карл Нехаммер официально стал новым федеральным канцлером. Сегодня он принес присягу в присутствии президента страны Александра Ван дер Беллена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.

Сообщается, что со вступлением Нехаммера в новую должности ряд министерств сменил руководителей. В частности, новым министром внутренних дел стал Герхард Карнер, а министром финансов - бывший госсекретарь Магнус Бруннер.

Также сообщается, что Александр Шалленберг, который рекордной короткий срок занимал должность канцлера, вернулся в Министерство иностранных дел. Новым министром образования стал Мартин Полашек.

"Важно, что у нас есть правительство, которое способно действовать быстро и может начать свою работу. Нам нужно бороться с пандемией, для которой нужны все наши силы", - заявил Нехаммер после беседы с президентом Ван дер Белленом.

Отметил, Нехаммер он занимал пост министра внутренних дел Австрии с января 2020 года. До этого был генеральным секретарем Австрийской народной партии с 2018 по 2020 годы, а также членом Национального совета с 2017 по 2020 годы.

Напомним, на прошлой неделе Австрийская народная партия (ÖVP) избрала Нехаммера новым лидером партии и, соответственно, федеральным канцлером.

Предыдущий австрийский канцлер Александр Шалленберг объявил об уходе в отставку, хотя пробыл на этом посту всего 52 дня.

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Австрия