Негода залишила без світла десятки населених пунктів у п'яти областях

Внаслідок грозового шторму залишаються знеструмленими 73 населених пункти у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях. Більшість із них у Дніпропетровській області, де без світла перебувають 9 тисяч споживачів.

Також сталася аварія на електромережах "Укренерго" в Одеській області. Через це відключилася лінія електропередачі 330 кВ, внаслідок чого знеструмлювалися споживачі.

У Донецькій області через обстріл знеструмлювалися 9 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Негода в Україні

Ввечері 27 липня та в ніч на 28 липня в Україні вирувала негода. Через буревій було знеструмлено 420 населених пунктів у 10 областях. Найгірша ситуація була у Дніпропетровській області.

Крім того, злива та шквальний вітер спричинили справжній "деревопад" у східних, північних, центральних та південних областях.

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