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Непогода оставила без света десятки населенных пунктов в пяти областях

Фото: непогода в Украине обесточила более 70 населенных пунктов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Непогода в Украине 29 июля оставила без света жителей более 70 населенных пунктов. Отключения света зафиксировали в пяти областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

В результате грозового шторма остаются обесточенными 73 населенных пункта в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Черниговской областях. Большинство из них в Днепропетровской области, где без света находятся 9 тысяч потребителей.

Также произошла авария на электросетях "Укрэнерго" в Одесской области. Поэтому отключилась линия электропередачи 330 кВ, в результате чего обесточивались потребители.

В Донецкой области из-за обстрела обесточивались 9 населенных пунктов. Также без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Непогода в Украине

Вечером 27 июля и в ночь на 28 июля в Украине бушевала непогода. Из-за урагана было обесточено 420 населенных пунктов в 10 областях. Самая сложная ситуация была в Днепропетровской области.

Кроме того, ливень и шквальный ветер спровоцировали настоящий "деревопад" в восточных, северных, центральных и южных областях.

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