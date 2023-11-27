UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Негода відступить, але ненадовго: прогноз погоди в Україні на тиждень

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У більшості областей не буде опадів від завтра, 28 листопада. Однак вже в середу очікується погіршення погоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

Вівторок

Завтра переважно буде без опадів, лише у західних областях вдень очікується мокрий сніг, а на Закарпатті з дощем. На дорогах країни місцями ожеледиця. 

Температура повітря вночі становитиме -5 -10 градусів, а на Закарпатті, півдні Одеської області та південному сході країни 0 -5. При цьому вдень буде від -3 до +2 градусів, а у південній частині +3 +10.

Середа

29 листопада очікується ускладнення погодних умов. В західних областях прогнозується сніг. Температура повітря вночі та вдень коливатиметься від  0 до -6 градусів. 

При цьому у північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях очікуються сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від -4 до +3.

На решті території пройдуть дощі. Температура вночі та вдень становитиме +3 +10 градусів. Також у більшості областей пориви вітру 15-22 м/с.

Четвер

30 листопада переважно буде без опадів. Температура вночі буде -3 -8, на південному сході країни близько 0. Вдень очікується від -2 до +3, на півдні країни +1 +6.

Пʼятниця

1 грудня у західних та північних областях прогнозується сніг, а вдень з дощем. При цьому вдень і в центральних областях очікується дощ. На решті території без істотних опадів.

Температура повітря вночі становитиме -1 -7 градусів, вдень від -2 до +4. У південній частині та східних областях вночі від +3 до -3, вдень +6 +10.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні