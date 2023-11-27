Непогода отступит, но ненадолго: прогноз погоды в Украине на неделю

Вторник

Завтра преимущественно будет без осадков, лишь в западных областях днем ожидается мокрый снег, а на Закарпатье с дождем. На дорогах страны местами гололедица.

Температура воздуха ночью составит -5 -10 градусов, а на Закарпатье, юге Одесской области и юго-востоке страны 0 -5. При этом днем будет от -3 до +2 градусов, а в южной части +3 +10.

Среда

29 ноября ожидается осложнение погодных условий. В западных областях прогнозируется снег. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до -6 градусов.

При этом в северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях ожидаются снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -4 до +3.

На остальной территории пройдут дожди. Температура ночью и днем составит +3 +10 градусов. Также в большинстве областей порывы ветра 15-22 м/с.

Четверг

30 ноября преимущественно будет без осадков. Температура ночью будет -3 -8, на юго-востоке страны около 0. Днем ожидается от -2 до +3, на юге страны +1 +6.

Пятница

1 декабря в западных и северных областях прогнозируется снег, а днем с дождем. При этом днем и в центральных областях ожидается дождь. На остальной территории без существенных осадков.

Температура воздуха ночью составит -1 -7 градусов, днем от -2 до +4. В южной части и восточных областях ночью от +3 до -3, днем +6 +10.