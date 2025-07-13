Негода паралізувала Харків: немає світла, затримка поїздів та постраждалі

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соцмережі заполонили кадри з вітром, дощем та чорними хмарами;

у Харкові та області зникло світло;

через негоду є постраждалі та загибла, у багатьох районах пошкодження;

через негоду затримано низку поїздів.

Кадри з негодою у соцмережах

Вчора приблизно о 20:30 у мережі стали поширюватися кадри, на яких було видно сильний дощ, вітер, блискавку та дуже темні хмари.

Внаслідок зливи багато вулиць міста були затоплені. Окрім того, через потужний вітер було немало повідомлень про падіння дерев. Лише у Саду Шевченко (центр міста), як стверджувалося, впало щонайменше 10 дерев. Також писали, що дерево впало на електричку і не тільки.

При цьому у мережі були кадри з вітром, на яких видно видно, що потужність настільки висока, що візки біля одного з магазинів пересувалися самі по собі.

Відключення світла

Паралельно з кадрами у соцмережах низка Telegram-каналів писали, що у центральній частині Харкова зникло світло. Причому були припущення, що блискавка могла у трансформатор.

Водночас глава Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив негоду та проблеми з енергопостачання, принаймі в області.

"Потужна злива і шквальний вітер до 20 м/с. Наразі частково знеструмлена Балаклія. Борщівка та Вербівка знеструмлені повністю. Будьте обачними та обережними поблизу дерев та ліній електропередачі", - поінформував глава ОВА.

Наслідки негоди у Харкові

Ближче до ночі ситуація у місті стихла, а надзвичайники розпочали ліквідацію наслідків. Як уточнили у ДСНС, станом на 00:00 стало відомо, що у Харкові та області через негоду - 5 постраждалих (серед них 1 дитина), і одна одна людина загинула.

Про наслідки у ДСНС розповіли наступне:

в селі Першотравневе Чугуївського району внаслідок падіння дерева загинула 56-річна жінка;

у Салтівському районі Харкова поривами вітру зірвало дах приватного будинку, постраждало 3 людини;

у Основ'янському районі внаслідок падіння дерева постраждала 7-річна дівчинка;

у Шевченківському районі внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль постраждав чоловік 1973 року народження;

у Слобідському районі впав поворотний баштовий кран. Без постраждалих;

у Харківському районі від ст. Покотилівка у бік м. Мерефа впало дерево на електричний потяг. Інформація про постраждалих не надходила.

Фото: надзвичайники на місцях подій у Харкові (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Затримка поїздів

Також вечері, 12 липня, в "Укрзалізниці" повідомили про затримку рейсів через негоду та знеструмлення.

В УЗ зазначили, що найбільша затримка наразі у рейсів №65/66 Харків - Умань та №165/166 Харків - Черкаси (+2:28).

Крім того, кілька годин тому затримувалися відправлення з Харкова для поїздів:

№59/60 Харків - Одеса;

№63/64 Харків - Львів;

№111/112 Ізюм - Львів;

№113/114 Харків - Львів.

"Ми вже вивели резервні тепловози і будемо їхати з ними до Мерефи, після чого будемо надолужувати відставання від графіку. Жоден рейс не скасовано, продовжуємо рух", - повідомили в "Укрзалізниці".

Інформацію було взято з місцевих Telegram-каналів, глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, "Укрзалізниці" та Facebook сторінки ДСНС Харківської області.