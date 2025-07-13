Негода паралізувала Харків: немає світла, затримка поїздів та постраждалі

У суботу ввечері, 12 липня, Харків та область накрила негода. Внаслідок сильного дощу та вітру місто в певному сенсі було паралізовано.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки шторму в Харкові.
Вчора приблизно о 20:30 у мережі стали поширюватися кадри, на яких було видно сильний дощ, вітер, блискавку та дуже темні хмари.
Внаслідок зливи багато вулиць міста були затоплені. Окрім того, через потужний вітер було немало повідомлень про падіння дерев. Лише у Саду Шевченко (центр міста), як стверджувалося, впало щонайменше 10 дерев. Також писали, що дерево впало на електричку і не тільки.
При цьому у мережі були кадри з вітром, на яких видно видно, що потужність настільки висока, що візки біля одного з магазинів пересувалися самі по собі.
Паралельно з кадрами у соцмережах низка Telegram-каналів писали, що у центральній частині Харкова зникло світло. Причому були припущення, що блискавка могла у трансформатор.
Водночас глава Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив негоду та проблеми з енергопостачання, принаймі в області.
"Потужна злива і шквальний вітер до 20 м/с. Наразі частково знеструмлена Балаклія. Борщівка та Вербівка знеструмлені повністю. Будьте обачними та обережними поблизу дерев та ліній електропередачі", - поінформував глава ОВА.
Ближче до ночі ситуація у місті стихла, а надзвичайники розпочали ліквідацію наслідків. Як уточнили у ДСНС, станом на 00:00 стало відомо, що у Харкові та області через негоду - 5 постраждалих (серед них 1 дитина), і одна одна людина загинула.
Про наслідки у ДСНС розповіли наступне:
Також вечері, 12 липня, в "Укрзалізниці" повідомили про затримку рейсів через негоду та знеструмлення.
В УЗ зазначили, що найбільша затримка наразі у рейсів №65/66 Харків - Умань та №165/166 Харків - Черкаси (+2:28).
Крім того, кілька годин тому затримувалися відправлення з Харкова для поїздів:
"Ми вже вивели резервні тепловози і будемо їхати з ними до Мерефи, після чого будемо надолужувати відставання від графіку. Жоден рейс не скасовано, продовжуємо рух", - повідомили в "Укрзалізниці".
Інформацію було взято з місцевих Telegram-каналів, глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, "Укрзалізниці" та Facebook сторінки ДСНС Харківської області.
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