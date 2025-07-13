Непогода парализовала Харьков: нет света, задержка поездов и пострадавшие

В субботу вечером, 12 июля, Харьков и область накрыла непогода. Вследствие сильного дождя и ветра город в определенном смысле был парализован.
РБК-Украина собрало все, что известно о последствиях шторма в Харькове.
Вчера примерно в 20:30 в сети стали распространяться кадры, на которых было видно сильный дождь, ветер, молнию и очень темные облака.
В результате ливня многие улицы города были затоплены. Кроме того, из-за мощного ветра было немало сообщений о падении деревьев. Только в Саду Шевченко (центр города), как утверждалось, упало не менее 10 деревьев. Также писали, что дерево упало на электричку и не только.
При этом в сети были кадры с ветром, на которых видно видно, что мощность настолько высока, что тележки возле одного из магазинов передвигались сами по себе.
Параллельно с кадрами в соцсетях ряд Telegram-каналов писали, что в центральной части Харькова исчез свет. Причем были предположения, что молния могла в трансформатор.
В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил непогоду и проблемы с энергоснабжением, по крайней мере в области.
"Мощный ливень и шквальный ветер до 20 м/с. Сейчас частично обесточена Балаклея. Борщевка и Вербовка обесточены полностью. Будьте осмотрительны и осторожны вблизи деревьев и линий электропередачи", - проинформировал глава ОВА.
Ближе к ночи ситуация в городе стихла, а чрезвычайники начали ликвидацию последствий. Как уточнили в ГСЧС, по состоянию на 00:00 стало известно, что в Харькове и области из-за непогоды - 5 пострадавших (среди них 1 ребенок), и один один человек погиб.
О последствиях в ГСЧС рассказали следующее:
Также вечером, 12 июля, в "Укрзализныце" сообщили о задержке рейсов из-за непогоды и обесточивания.
В УЗ отметили, что наибольшая задержка сейчас у рейсов №65/66 Харьков - Умань и №165/166 Харьков - Черкассы (+2:28).
Кроме того, несколько часов назад задерживались отправления из Харькова для поездов:
"Мы уже вывели резервные тепловозы и будем ехать с ними до Мерефы, после чего будем наверстывать отставание от графика. Ни один рейс не отменен, продолжаем движение", - сообщили в "Укрзализныце".
Информация была взята из местных Telegram-каналов, главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, "Укрзализныци" и Facebook страницы ГСЧС Харьковской области.
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