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Негода накрила Одесу: через дощ підтоплена одна з площ міста

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Одеса, Четвер 13 квітня 2023 09:23
Негода накрила Одесу: через дощ підтоплена одна з площ міста Фото: негода в Одесі 13 квітня затопила вулиці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Одесі 13 квітня ліквідовують наслідки нічної негоди. Через дощ підтоплені вулиці, а також Ярмаркова площа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Одеської міськради.

"Сьогодні вночі на чергуванні вулицями міста знаходилося 8 бригад КП "Міські дороги" та 54 комунальники - в місцях можливих підтоплень", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, були зафіксовані підтоплення на Ярмарковій площі та вулиці Мечникова.

"Наразі роботи з усунення підтоплень тривають. Зранку на вулиці міста вийшло 40 одиниць техніки та 376 робітників для підтримання належного санітарного стану доріг та вулиць міста", - інформують в міськраді.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 квітня, по всій території Україні очікуються дощі.

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