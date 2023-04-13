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Непогода накрыла Одессу: из-за дождя подтоплена одна из площадей города

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Одесса, Четверг 13 апреля 2023 09:23
Непогода накрыла Одессу: из-за дождя подтоплена одна из площадей города Фото: непогода в Одессе 13 апреля затопила улицы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Одессе 13 апреля ликвидируют последствия ночной непогоды. Из-за дождя подтоплены улицы, а также Ярмаркова площадь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Одесского горсовета.

"Сегодня ночью на дежурстве по улицам города находилось 8 бригад КП "Городские дороги" и 54 коммунальщика - в местах возможных подтоплений", - говорится в сообщении.

В частности, было зафиксировано подтопление на Ярмарковой площади и улице Мечникова.

"Пока работы по устранению подтоплений продолжаются. Утром на улицы города вышли 40 единиц техники и 376 рабочих для поддержания надлежащего санитарного состояния дорог и улиц города", - информируют в горсовете.

Напомним, что сегодня, 13 апреля, по всей территории Украины ожидаются дожди.

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