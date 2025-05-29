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Негода і не тільки. В яких регіонах України діють відключення світла сьогодні

Україна, Четвер 29 травня 2025 09:21
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Негода і не тільки. В яких регіонах України діють відключення світла сьогодні Фото: відключення світла в Україні діють в кількох областях 29 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В деяких регіонах України зранку, 29 травня, спостерігаються відключення світла. Вони виклакані як аваріями через негоду, так і ремонтними роботами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута, АТ "Чернігівобленерго", міський контакт-центр 15-80, АТ "Миколаївобленерго".

Полтавська область

Через несприятливі погодні умови сталося аварійне відключення ліній електропередач у 7 населених пунктах Гадяцької, Диканської та Кобеляцької ТГ.

"Без світла залишилися 55 юридичних та 526 побутових споживачів. Фахівці уже працюють над відновленням електропостачання", - розповів голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

Чернігівська область

Через негоду, за даними "Чернігівобленерго", немає світла частково і у Чернігівській області. А саме:

  • 229 споживачів без світла на Менщині;
  • 419 - на Прилуччині;
  • 621 - на території колишнього Чернігівського району.

Запоріжжя

За даними міського контакт-центру 15-80, через ремонтні роботи сьогодні в Запоріжжі без світла залишаться декілька сотень будинків.

До відключень слід бути готовими жителям 5 районів міста. Тривалість відключень переважно становитиме 8 годин. Всього без світла залишаться понад 550 приватних та багатоповерхових будинків.

Миколаїв

Низка вулиць залишиться без електропостачання і у Миколаєві. Причина - планові роботи. На деяких адресах світла не буде з 8:00 до 17:00, на деяких - з 9:00 до 18:00. Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням.

Відключення світла в Україні

Основною причиною відключень світла в Україні останніми роками є атаки Росії по енергоструктурі.

Як ще в лютому зазначав міністр енергетики України Герман Галущенко, ключовий фактор, який впливає на ситуацію з електропостачанням, це наслідки російських атак.

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Запоріжжя Миколаїв Полтавська область Чернігівська область Вимкнення світла
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