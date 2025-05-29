Негода і не тільки. В яких регіонах України діють відключення світла сьогодні

В деяких регіонах України зранку, 29 травня, спостерігаються відключення світла. Вони виклакані як аваріями через негоду, так і ремонтними роботами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута, АТ "Чернігівобленерго" , міський контакт-центр 15-80 , АТ " Миколаївобленерго ".

Полтавська область

Через несприятливі погодні умови сталося аварійне відключення ліній електропередач у 7 населених пунктах Гадяцької, Диканської та Кобеляцької ТГ.

"Без світла залишилися 55 юридичних та 526 побутових споживачів. Фахівці уже працюють над відновленням електропостачання", - розповів голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

Чернігівська область

Через негоду, за даними "Чернігівобленерго", немає світла частково і у Чернігівській області. А саме:

229 споживачів без світла на Менщині;

419 - на Прилуччині;

621 - на території колишнього Чернігівського району.

Запоріжжя

За даними міського контакт-центру 15-80, через ремонтні роботи сьогодні в Запоріжжі без світла залишаться декілька сотень будинків.

До відключень слід бути готовими жителям 5 районів міста. Тривалість відключень переважно становитиме 8 годин. Всього без світла залишаться понад 550 приватних та багатоповерхових будинків.

Миколаїв

Низка вулиць залишиться без електропостачання і у Миколаєві. Причина - планові роботи. На деяких адресах світла не буде з 8:00 до 17:00, на деяких - з 9:00 до 18:00. Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням.