Непогода и не только. В каких регионах Украины действуют отключения света сегодня

В некоторых регионах Украины утром, 29 мая, наблюдаются отключения света. Они вызваны как авариями из-за непогоды, так и ремонтными работами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОГА Владимира Когута, АО "Черниговоблэнерго" , городской контакт-центр 15-80 , АО "Николаевоблэнерго ".

Полтавская область

Из-за неблагоприятных погодных условий произошло аварийное отключение линий электропередач в 7 населенных пунктах Гадячской, Диканьской и Кобелякской ТГ.

"Без света остались 55 юридических и 526 бытовых потребителей. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - рассказал председатель Полтавской ОГА Владимир Когут.

Черниговская область

Из-за непогоды, по данным "Черниговоблэнерго", нет света частично и в Черниговской области. А именно:

229 потребителей без света на Менщине;

419 - на Прилуччине;

621 - на территории бывшего Черниговского района.

Запорожье

По данным городского контакт-центра 15-80, из-за ремонтных работ сегодня в Запорожье без света останутся несколько сотен домов.

К отключениям следует быть готовыми жителям 5 районов города. Продолжительность отключений преимущественно составит 8 часов. Всего без света останутся более 550 частных и многоэтажных домов.

Николаев

Ряд улиц останется без электроснабжения и в Николаеве. Причина - плановые работы. На некоторых адресах света не будет с 8:00 до 17:00, на некоторых - с 9:00 до 18:00. Актуальную информацию о графиках отключений можно узнать по ссылке.