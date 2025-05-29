Непогода и не только. В каких регионах Украины действуют отключения света сегодня
В некоторых регионах Украины утром, 29 мая, наблюдаются отключения света. Они вызваны как авариями из-за непогоды, так и ремонтными работами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОГА Владимира Когута, АО "Черниговоблэнерго", городской контакт-центр 15-80, АО"Николаевоблэнерго".
Полтавская область
Из-за неблагоприятных погодных условий произошло аварийное отключение линий электропередач в 7 населенных пунктах Гадячской, Диканьской и Кобелякской ТГ.
"Без света остались 55 юридических и 526 бытовых потребителей. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - рассказал председатель Полтавской ОГА Владимир Когут.
Черниговская область
Из-за непогоды, по данным "Черниговоблэнерго", нет света частично и в Черниговской области. А именно:
- 229 потребителей без света на Менщине;
- 419 - на Прилуччине;
- 621 - на территории бывшего Черниговского района.
Запорожье
По данным городского контакт-центра 15-80, из-за ремонтных работ сегодня в Запорожье без света останутся несколько сотен домов.
К отключениям следует быть готовыми жителям 5 районов города. Продолжительность отключений преимущественно составит 8 часов. Всего без света останутся более 550 частных и многоэтажных домов.
Николаев
Ряд улиц останется без электроснабжения и в Николаеве. Причина - плановые работы. На некоторых адресах света не будет с 8:00 до 17:00, на некоторых - с 9:00 до 18:00. Актуальную информацию о графиках отключений можно узнать по ссылке.
Отключения света в Украине
Основной причиной отключений света в Украине в последние годы являются атаки России по энергоструктуре.
Как еще в феврале отмечал министр энергетики Украины Герман Галущенко, ключевой фактор, который влияет на ситуацию с электроснабжением, это последствия российских атак.
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