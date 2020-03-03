Негативное отношение украинцев к продаже земли усилилось

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На референдуме против продажи земли проголосуют 72% участников

Более три четверти украинцев (76,6%) приняли бы участие в референдуме по отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, не приняли бы участия 12,8%, а остальные опрошенные не определились с ответом. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

На референдуме абсолютное большинство проголосовали бы за продление моратория (64,3% всех опрошенных или 72,0% тех, кто принял бы участие в референдуме). При этом 21,4% из тех, кто принял бы участие в референдуме (или 19,6% среди всех опрошенных), проголосовали бы за введение рынка земли. Остальные опрошенные не определились с ответом.

Как отмечают социологи, поддержка гражданами продления моратория несколько выросла за последние четыре месяца: в октябре 2019 года за продление моратория готовы были проголосовать 64,4% тех, кто собирался принять участие в референдуме, а в ноябре 2019 года - 68,3% тех, кто собирался принять участие в референдуме.

По данным опроса, большинство граждан Украины считают, что вопрос введения рынка земли и отмены моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения нужно выносить на всенародный референдум. Такого мнения придерживаются 68,9% респондентов. 19,6% опрошенных считают, что этот вопрос не следует выносить на референдум, остальные - не определились с ответом.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса КМИС, если бы референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения происходил в ближайшее воскресенье, 15% украинцев проголосовали бы "за" рынок земли, 62% - "против", еще 18% не принимали бы участия в голосовании.

По данным опроса КМИС, принятие Верховной радой закона о рынке земли в первом чтении поддержали 29% украинцев, не поддержали вдвое больше респондентов - 64%.