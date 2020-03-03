Негативне ставлення українців до продажу землі посилилося

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На референдумі проти продажу землі проголосують 72% учасників

Понад три чверті українців (76,6%) взяли б участь референдумі щодо скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, не взяли б участі 12,8%, а решта опитаних не визначилися з відповіддю. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

На референдумі абсолютна більшість проголосували б за продовження мораторію (64,3% усіх опитаних або 72,0% тих, хто взяв би участь у референдумі). 21,4% з тих, хто взяв би участь у референдумі (або 19,6% серед усіх опитаних) проголосували б за запровадження ринку землі. Решта опитаних не визначилися з відповіддю.

Як зазначають соціологи, підтримка громадянами продовження мораторію дещо зросла за останні чотири місяці: у жовтні 2019 року за продовження мораторію готові були проголосувати 64,4% тих, хто збирався взяти участь у референдумі, а у листопаді 2019 року - 68,3% тих, хто збирався взяти участь у референдумі.

За даними опитування, більшість громадян України вважають, що питання запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення потрібно виносити на всенародний референдум. Такої думки дотримуються 68,9% респондентів. 19,6% опитаних вважають, що це питання не слід виносити на референдум, решта - не визначилися з відповіддю.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, якби референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення відбувався найближчої неділі, 15% українців проголосували б "за" ринок землі, 62% - "проти", ще 18% не брали б участі в голосуванні.

За даними опитування КМІС, ухвалення Верховною радою закону про ринок землі в першому читанні підтримали 29% українців, не підтримали вдвічі більше респондентів - 64%.