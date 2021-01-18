В Раде взялись за выходные: перенос рабочих дней из-за праздников могут отменить

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Верховной раде предлагают запретить перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации. Соответствующий законопроект №4597 зарегистрировали в ВР.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Указано, что каждый год Кабинет министров издает соответствующие распоряжения о переносе тех или иных рабочих дней, которые являются следующими после праздничных или нерабочих дней, мотивируя свое решение созданием благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, а также рациональным использованием рабочего времени.

То есть, в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

"Избыточное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами и донорами и в целом формирует негативную репутацию бизнеспотенциала Украины в мире", - отмечают авторы документа в пояснительной записке.

Подчеркивается, что перенос рабочих дней является "типичной советской традицией, которая до сих пор сохраняется в некоторых постсоветских странах, в частности в России".

Также указано, что перенос рабочих дней приводит к 6-дневной рабочей неделе, иногда - два раза в месяц, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника, которое не может быть снижено.

"Вместе с тем, перенос рабочих дней иногда приводит к 4 нерабочим дням подряд, что снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню, следующему за длинными выходными", - говорится в пояснительной.

Сейчас документ обрабатывается в комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Его глава, Галина Третьякова, является одним из авторов документа.

Напомним, всего в январе 2021 года 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней. Начался месяц с трех выходных дней подряд - 1, 2 и 3 января.

Как писало РБК-Украина, в сентябре 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей было 22 рабочих и 8 выходных дней. В первом месяце осени не было ни одного праздничного дня.