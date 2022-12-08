В Албанії заявили про небезпеку країнам Західних Балкан через вплив РФ

"В Албанії ніхто більше не хоче знати про Росію, тому що у них був Сталін до 90 років. Вони позбулися його раніше, тепер він входить через задні двері, тому регіон має триматися разом і залишатися разом", - заявив прем'єр-міністр Албанії.

Рама додав, що вплив РФ на регіон Західних Балкан є реальним, а отже треба активніше просувати європейську інтеграцію. За його словами, російська небезпека та вплив дуже реальні у багатьох країнах.

Прем'єр-міністр Албанії додав, що Сербія має доєднатись до спільної політики щодо Росії.