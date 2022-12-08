В Албанії заявили про небезпеку країнам Західних Балкан через вплив РФ
Негативний вплив Росії на регіон країн Західних Балкан є дуже реальним, а отже, Албанія мусить активніше інтегруватись до ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Албанії Еді Рами, яку приводить Euractiv.
"В Албанії ніхто більше не хоче знати про Росію, тому що у них був Сталін до 90 років. Вони позбулися його раніше, тепер він входить через задні двері, тому регіон має триматися разом і залишатися разом", - заявив прем'єр-міністр Албанії.
Рама додав, що вплив РФ на регіон Західних Балкан є реальним, а отже треба активніше просувати європейську інтеграцію. За його словами, російська небезпека та вплив дуже реальні у багатьох країнах.
Прем'єр-міністр Албанії додав, що Сербія має доєднатись до спільної політики щодо Росії.
Нагадаємо, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни Західних Балкан виступити проти таких авторитарних держав, як Росія.
Ще влітку РБК-Україна повідомляло, що Німеччина допоможе країнам Західних Балкан одержати членство в Євросоюзі.
Крім того, Жозеп Боррель заявляв, що між процесами євроінтеграції країн Західних Балкан, що триває роками, і вступом до ЄС України, немає жодного прямого зв'язку.
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