Нефтяной танкер продолжает гореть в Черном море после удара войск РФ

Уже около двух недель в Черном море продолжает гореть нефтяной танкер под флагом Молдовы. Он вспыхнул после удара российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

PBC Planet Labs заявила, что во вторник они получили новое спутниковое изображение, на котором виден большой столб черного дыма, исходящий от танкера. Он плывет примерно в 32 километрах к востоку от Одессы.

25 февраля генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что судно, плывущее под флагом Молдовы, в 19 километрах к югу от порта Южный, было повреждено российским кораблем.

По данным Минобороны Украины, корабль перевозил 600 тонн мазута и дизельного топлива, когда его поразила российская ракета. 10 человек экипажа - россияне. Украина первой предоставила им помощь. В конце концов экипаж спасли, однако двое россиян имеют тяжелые травмы.