Нафтовий танкер продовжує горіти в Чорному морі після удару військ РФ

Вже близько двох тижнів у Чорному морі продовжує горіти нафтовий танкер під прапором Молдови. Він спалахнув після удару російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
PBC Planet Labs заявила, що у вівторок вони отримали нове супутникове зображення, на якому видно великий стовп чорного диму, що виходить від танкера. Він пливе приблизно в 32 кілометрах на схід від Одеси.
25 лютого генерал-лейтенант Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що судно, що пливе під прапором Молдови, в 19 кілометрах на південь від порту Південний, було пошкоджено російським кораблем.
За даними Міноборони України, корабель перевозив 600 тонн мазуту і дизельного палива, коли його вразила російська ракета. 10 осіб екіпажу-росіяни. Україна першою надала їм допомогу. Зрештою екіпаж врятували, проте двоє росіян мають важкі травми.
В ході війни Росії проти України були захоплені кілька українських кораблів. Захоплення здійснювали в Чорному морі.
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