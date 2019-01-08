На нефтяном танкере у берегов Гонконга произошел взрыв

Фото: место происшествия (scmp.com)

В результате взрыва погиб 1 человек

На нефтяном танкере у берегов острова Ламма в Гонконге произошел взрыв, в результате чего погиб один человек. Об этом заявили представители полиции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Так, согласно данным предварительного расследования, там произошел взрыв и часть людей упала в воду с судна.

На месте работают сотрудники экстренных служб.

Спасателям удалось достать живыми из воды 21 человека.

В полиции не уточнили, какой стране принадлежит танкер и известно ли, сколько человек числится в его экипаже.

Напомним, 29 декабря 2018 года у побережья кипрского города Ларнака загорелся нефтяной танкер Athlos, в результате чего двое членов экипажа были госпитализированы с ожогами.

Ранее РБК-Украина писало, что В Каспийском море, в территориальных водах Туркменистана, загорелся танкер Российской Федерации.