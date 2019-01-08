На нафтовому танкері біля берегів Гонконгу стався вибух

Фото: місце події (scmp.com)

У результаті вибуху загинула 1 людина

На нафтовому танкері біля берегів острова Ламма у Гонконзі стався вибух, в результаті чого загинула одна людина. Про це заявили представники поліції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Так, згідно з даними попереднього розслідування, там стався вибух і частина людей впала у воду з судна.

На місці працюють співробітники екстрених служб.

Рятувальникам вдалося дістати живими з води 21 людини.

У поліції не уточнили, якій країні належить танкер і відомо, скільки людина числиться в його екіпажі.

Нагадаємо, 29 грудня 2018 року біля узбережжя кіпрського міста Ларнака загорівся нафтовий танкер Athlos, в результаті чого двоє членів екіпажу були госпіталізовані з опіками.

Раніше РБК-Україна писало, що В Каспійському морі, в територіальних водах Туркменістану, загорівся танкер Російської Федерації.