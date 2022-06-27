Нефтяное и газовое эмбарго против России необходимо "еще на вчера", - ОП

Украина призывает международных партнеров как можно быстрее ввести газовое эмбарго против России и ужесточить ограничения на экспорт российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telergam руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака .

По его словам, анонсированные ограничения на импорт российского золота от стран G7 будут стоить России $19 млрд в год, и это хорошие новости, однако более эффективным было бы газовое эмбарго.

"Но значительно больше Россия получает от экспорта энергоресурсов. Газовое эмбарго и более жесткие ограничения на экспорт нефти необходимы "еще на вчера". Нужно двигаться в этом направлении", - подчеркнул Ермак.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден анонсировал, что вместе с другими мировыми лидерами на саммите G7 в немецкой Баварии, который начался в воскресенье, объявит о запрете на импорт золота из России.

Также государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN сообщал, что введение запрета на импорт российского золота, что является второй по объему статьей доходов РФ после энергоносителей, лишит кремль возможности получать $19 миллиардов в год.