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Нефтяное эмбарго против России уже "совсем близко", - вице-канцлер Германии

Фото: Робоет Хабек (euobserver.com)
Автор: Артур Родивилов

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек ("зеленые") заявил, что введение эмбарго на поставки нефти из России находится "в пределах досягаемости". Несмотря на позицию некоторых стран ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.

Министр пояснил, что лишь несколько государств ЕС, в частности Венгрия, выступают против. Однако и она, по его мнению, может изменить свою позицию.

"Поэтому я думаю, что в течение нескольких дней мы также добьемся прорыва", - отметил Хабек.

Отметим, что принятие шестого пакета санкций ЕС против России задерживается из-за некоторых стран, которые больше всего зависят от поставок российской нефти.

Евросоюз предложил предоставить таким странам отсрочку на поиск новых поставщиков сырья: Прага могла бы запустить эмбарго с июля 2024 года, а Будапешт и Братислава - с 2025 года.

Однако для Венгрии это предложение казалось недостаточно выгодным. Будапешт требует от Евросоюза за отказ от российской нефти 15-18 миллиардов евро.

Напомним, Венгрия предлагает ЕС ввести эмбарго на морские поставки нефти из РФ.

Ранее Евросоюз исключил запрет на доставку нефти из шестого пакета санкций против России.

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Санкции против России