На нефтескважине в России утекло около 10 тонн топлива

В России произошел разлив 10 тонн нефти на скважине в Ненецком автономном округе. На скважине произошла разгерметизация.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Инцидент произошел на Дюсушевском месторождении нефти на той скважине, которую ранее признали аварийной. В результате разлива топлива площадь загрязнения нефтью составила 50 кв. м.

Отмечается, что месторождение принадлежит компании "Полярное сияние", которая зарегистрирована в Московской области. Сейчас скважина перекрыта. Территорию от нефти зачищают сорбентами. Чтобы полностью ликвидировать последствия утечки нефти - понадобится 5 дней.

Отметим, это не первый случай утечки нефти на скважинах в России. Так, 29 мая произошла разгерметизация одного из резервуаров с нефтью, топливо разлилось на проезжую часть технологической дороги, в результате загорелся едущий по ней автомобиль.

Тогда разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в пресные воды, была объявлена чрезвычайная ситуация. По факту было открыто четыре уголовные дела.

Напомним, недавно страны ОПЕК+, в группу которых входит и Россия, договорились продлить сокращение добычи нефти до конца июля.