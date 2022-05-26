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С нефтепроводом "Дружба" может что-то произойти: в Минэнергетики рассказали как повлиять на Венгрию

Новина українською →
Четверг 26 мая 2022 14:02
С нефтепроводом "Дружба" может что-то произойти: в Минэнергетики рассказали как повлиять на Венгрию Фото: Елена Зеркаль, советник министра энергетики Украины (wikipedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

Венгерское правительство продолжает шантажировать Европейский союз, блокируя введение нефтяного эмбарго. В то же время у Украины есть рычаг, который способен убедить страну в своем решении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советницы министра энергетики Елены Зеркаль.

"Венгрия воспользовалась ситуацией. Их аппетит к фондам Европейского союза растет ежедневно. Они решили, что у них наступило звездное время, когда можно требовать все что угодно, лишь бы не разрушить европейское единство", - сказала Зеркаль

Как отметила Зеркаль, Украина могла бы ответить премьеру Венгрии Виктору Орбану на языке, который он понимает. Речь идет именно о нефтепроводе "Дружба", через который в Венгрию идет отдельная нитка.

"В руках Украины есть прекрасный рычаг - это нефтепровод "Дружба". Даже если мы очень ценим отношения со Словакией, которая также получает нефть через "Дружбу", в Венгрию идет отдельная нить. Было бы очень кстати, если бы с ним что-то случилось",- добавила советница министра энергетики.

Напомним, РБК-Украина писало, что согласно данным Financial Times, Орбан направил письмо в Евросовет, в котором заявил о нецелесообразности рассмотрения запрета на импорт нефти из России во время ближайшего саммита лидеров ЕС. Премьер отказывается поддержать эмбарго, пока ЕС не предоставит его стране финансовые гарантии.

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