С нефтепроводом "Дружба" может что-то произойти: в Минэнергетики рассказали как повлиять на Венгрию
Венгерское правительство продолжает шантажировать Европейский союз, блокируя введение нефтяного эмбарго. В то же время у Украины есть рычаг, который способен убедить страну в своем решении.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советницы министра энергетики Елены Зеркаль.
"Венгрия воспользовалась ситуацией. Их аппетит к фондам Европейского союза растет ежедневно. Они решили, что у них наступило звездное время, когда можно требовать все что угодно, лишь бы не разрушить европейское единство", - сказала Зеркаль
Как отметила Зеркаль, Украина могла бы ответить премьеру Венгрии Виктору Орбану на языке, который он понимает. Речь идет именно о нефтепроводе "Дружба", через который в Венгрию идет отдельная нитка.
"В руках Украины есть прекрасный рычаг - это нефтепровод "Дружба". Даже если мы очень ценим отношения со Словакией, которая также получает нефть через "Дружбу", в Венгрию идет отдельная нить. Было бы очень кстати, если бы с ним что-то случилось",- добавила советница министра энергетики.
Напомним, РБК-Украина писало, что согласно данным Financial Times, Орбан направил письмо в Евросовет, в котором заявил о нецелесообразности рассмотрения запрета на импорт нефти из России во время ближайшего саммита лидеров ЕС. Премьер отказывается поддержать эмбарго, пока ЕС не предоставит его стране финансовые гарантии.
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