От нефтебаз до железной дороги. В МВД рассказали об изменении стратегии оккупантов

"Если сначала они стреляли по нефтебазам, пробуя разрушить цепи поставок топлива, и им не удалось это сделать. Сейчас они поменяли стратегию и стреляют по железнодорожной инфраструктуре, считая, что это позволит им остановить движение товаров, при чем, в обоих направлениях. Как в центр и на восток, куда идут продукты питания и промтовары, и все, что нужно для армии, так и с востока на запад", - отметил он.

Денисенко добавил, что такие действия Российской Федерации лишь замедляют работу железной дороги и вызывают задержки, но не останавливают экспорт.

"В принципе у нас, поскольку заблокированы порты, весь экспорт это западная граница. Они считают, что смогут сломать экспорт Украины, а это одно из основных поступлений в бюджет страны. К счастью, пока что то, что делает Россия оно всего-навсего замедляет работу железной дороги и просто приводит к определенным задержкам", - добавил советник министра.