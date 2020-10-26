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Нефть упала более чем на 3% из-за распространения COVID-19

Киев, Понедельник 26 октября 2020 10:38
Нефть упала более чем на 3% из-за распространения COVID-19
Фото: добыча нефти (OilNow)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть упали более чем на 3% в понедельник, 26 октября, увеличив потери прошлой недели. Рост числа случаев COVID-19 в США и Европе вызвал опасения по поводу спроса на нефть, а перспектива роста предложения также подорвала настроения.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 3,26%, до 40,41 долларов за баррель к 10:10 по киевскому времени, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI упали на 3,46%, до 38,47 долларов за баррель.

На прошлой неделе нефть марки Brent упала на 2,7%, а нефть марки WTI - на 2,5%.

Соединенные Штаты сообщили о самом большом количестве новых случаев заражения коронавирусом за два дня до субботы, а во Франции в воскресенье новые случаи заболевания достигли рекордного уровня - более 50 тысяч, что подчеркивает серьезность вспышки.

ОПЕК +, группа производителей, включающая Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Россию, намерена увеличить добычу на 2 млн баррелей в сутки в январе 2021 года после сокращения добычи на рекордную величину в начале этого года.

Напомним, в октябре Всемирный банк повысил прогноз цен на нефть до 41 долларов за баррель в 2020 году и до 44 долларов в 2021 году.

Как сообщало РБК-Украина, за январь-сентябрь импорт топливно-энергетических товаров в Украину упал на 39% до 5,718 млрд долларов из-за снижения цен на топливо.

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