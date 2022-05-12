Нефть дешевеет из-за опасений мировой рецессии

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,2%, до 106,26 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 1,2%, до 104,47 долларов за баррель.

Цены на нефть на этой неделе находятся под давлением вместе с мировыми финансовыми рынками из-за беспокойства по поводу повышения процентных ставок, самого сильного доллара США за последние два десятилетия, опасений по поводу инфляции и возможной рецессии. Длительные блокировки COVID-19 в крупнейшем в мире импортере сырой нефти Китае также повлияли на рынок.

"Эти опасения по поводу рецессии звучат все громче и снижают цены на нефть сегодня утром", - сказал Хоуи Ли, экономист сингапурской Oversea Chinese Banking Corp, указывая на данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США в среду.

Общий индекс потребительских цен в США за 12 месяцев до апреля подскочил на 8,3%, подтверждая опасения, что процентные ставки должны будут быстро вырасти, чтобы его обуздать.

Тем не менее, опасения по поводу поставок, вызванные вторжением России в Украину, поддержали рынок, и цены в этом году выросли более чем на 35%. Ожидаемый запрет Европейского Союза на нефть из России, ключевого поставщика нефти и топлива в ЕС, который может еще больше сократить мировые поставки, поддерживает цены.

ЕС все еще торгуется по поводу деталей российского эмбарго. Голосование нуждается в единодушной поддержке, но оно было отложено, поскольку Венгрия выступает против запрета.

В среду цены на нефть подскочили на 5% после того, как Россия ввела санкции в отношении 31 компании, базирующейся в странах, которые ввели санкции против Москвы после вторжения на Украину.

Это вызвало беспокойство на рынке, в то время как потоки российского природного газа в Европу через Украину сократились на четверть. Это был первый случай нарушения экспорта через Украину после вторжения.

Рост цен был ограничен опасениями по поводу падения спроса в Китае, пытающемся сдержать распространение коронавируса.