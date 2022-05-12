Нафта дешевшає через побоювання світової рецесії

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,2%, до 106,26 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали на 1,2%, до 104,47 доларів за барель.

Ціни на нафту на цьому тижні перебувають під тиском разом зі світовими фінансовими ринками через занепокоєння з приводу підвищення процентних ставок, найсильнішого долара США за останні два десятиліття, побоювань з приводу інфляції і можливої рецесії. Тривалі блокування COVID - 19 у найбільшому в світі імпортері сирої нафти Китаї також вплинули на ринок.

"Ці побоювання з приводу рецесії звучать все голосніше і знижують ціни на нафту сьогодні вранці", - сказав Хоуі Лі, економіст сінгапурської Oversea Chinese Banking Corp, вказуючи на дані по індексу споживчих цін (ІСЦ) в США в середу.

Загальний індекс споживчих цін в США за 12 місяців до квітня підскочив на 8,3%, підтверджуючи побоювання, що процентні ставки повинні будуть швидко зрости, щоб його приборкати.

Тим не менш, побоювання з приводу поставок, викликані вторгненням Росії в Україну, підтримали ринок, і ціни в цьому році виросли більш ніж на 35%. Очікувана заборона Європейського Союзу на нафту з Росії, ключового постачальника нафти і палива в ЄС, який може ще більше скоротити світові поставки, підтримує ціни.

ЄС все ще торгується з приводу деталей російського ембарго. Голосування потребує одностайної підтримки, але воно було відкладено, оскільки Угорщина виступає проти заборони.

У середу ціни на нафту підскочили на 5% після того, як Росія ввела санкції щодо 31 компанії, що базується в країнах, які ввели санкції проти Москви після вторгнення на Україну.

Це викликало занепокоєння на ринку, в той час як потоки російського природного газу в Європу через Україну скоротилися на чверть. Це був перший випадок порушення експорту через Україну після вторгнення.

Зростання цін було обмежене побоюваннями з приводу падіння попиту в Китаї, що намагається стримати поширення коронавірусу.