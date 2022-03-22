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Нефть резко подорожала в ожидании эмбарго ЕС на российские энергоресурсы

Фото: Цены на нефть выросли 22 марта в ожидании эмбарго ЕС (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть продолжили рост во вторник, 22 марта. Накануне члены Европейского Союза обсудили потенциальное нефтяное эмбарго в отношении России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на WTI выросли на 1,96%, до 114,32 долларов за баррель, а фьючерсы на нефть Brent выросли на 2,75%, до 118,80 долларов.

Оба контракта в понедельник выросли более чем на 7%, так как на рынок повлияла вероятность новых перебоев с поставками.

Министры иностранных дел Европейского союза расходятся во мнениях относительно того, следует ли присоединиться к Соединенным Штатам в санкциях против российской нефти, при этом некоторые страны, включая Германию, утверждают, что блок слишком зависит от российских ископаемых видов топлива.

"Кажется, трейдеры энергоресурсов все больше убеждаются в том, что нехватка предложения не за горами", - отмечает Эдвард Мойя, аналитик OANDA.

Цены растут в ответ на геополитические опасения как в Украине, так и в связи с атаками на объекты хуситов Saudi Aramco, добавил Мойя.

"Сейчас кажется, что риски растут, и это может привести к росту цен на нефть", - сказал Мойя.

Саудовская Аравия предупредила, что не будет нести ответственности за перебои с глобальными поставками после атак на ее нефтяные объекты со стороны проиранских хуситов.

Комментарии прозвучали после того, как в минувшие выходные группа обстреляла объекты саудовской государственной нефтяной компании ракетами и беспилотниками, что привело к временному снижению производительности нефтеперерабатывающих заводов.

Аналитики говорят, что есть дополнительные опасения по поводу добычи ОПЕК+, которые могут усугубить проблемы с поставками.

"По нашим оценкам, разница между производственными планами ОПЕК+ и фактической добычей в прошлом месяце составляла чуть более 800 тысяч баррелей в сутки и вырастет до колоссальных 1,15 млн баррелей в сутки в марте", - говорится в заметке консалтинговой компании JBC Energy.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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