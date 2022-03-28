Нефть резко подешевела из-за сокращения спроса

Рынок начал еще одну неделю неопределенности, с одной стороны, из-за продолжающейся войны Россией с Украиной и расширения ограничений, связанных с COVID, в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали 2,6% до 117,56 долларов. Фьючерсы на американскую нефть WTI подешевели на 2,9% до 110,62 долларов.

Оба эталонных контракта выросли на 1,4% в пятницу, зафиксировав свой первый недельный рост за три недели, при этом цена на нефть марки Brent выросла более чем на 11,5%, а цена на нефть марки WTI выросла на 8,8%.

"Блокировка в Шанхае спровоцировала новую распродажу со стороны разочарованных инвесторов, поскольку они ожидали, что такой блокировки удастся избежать", - сказал Казухико Сайто, главный аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

Финансовый центр Китая в Шанхае в понедельник запустил запланированную двухэтапную блокировку города с населением 26 миллионов человек, закрыв мосты и туннели и ограничив движение по шоссе в попытке сдержать рост местных случаев заболевания COVID-19.

Аналитики по-разному оценивают, насколько сильно экспорт российской нефти может пострадать от экономических санкций, введенных против Москвы Соединенными Штатами и их союзниками после вторжения России в Украину. Некоторые считают, что от миллиона до трех миллионов баррелей в день российской нефти может не попасть на рынок.

Россия экспортирует от 4 до 5 миллионов баррелей сырой нефти каждый день, что делает ее вторым по величине экспортером в мире после Саудовской Аравии.

ОПЕК+ до сих пор сопротивлялась призывам основных стран-потребителей увеличить добычу. Группа увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц с августа, чтобы компенсировать сокращения, сделанные, когда пандемия COVID-19 ударила по спросу.

"Цены на нефть, скорее всего, какое-то время будут оставаться выше 100 долларов за баррель, поскольку глобальное предложение будет только сокращаться, поскольку поставки из России сокращаются, а в Соединенных Штатах начинается автомобильный сезон", - сказал Тецу Эмори, генеральный директор Emori Fund Management Inc.

Мировые запасы находятся на самом низком уровне с 2014 года.

По словам источника, чтобы облегчить дефицит предложения, Соединенные Штаты рассматривают возможность еще одного выпуска нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR), который может быть больше, чем продажа 30 миллионов баррелей в начале этого месяца.

Американские бурильщики добавляли нефтяные вышки 19-й месяц подряд, но самыми медленными темпами с 2020 года, несмотря на то, что правительство призывало производителей увеличить добычу.