Нефть резко подешевела из-за готовности США открыть резервы

Цены на нефть упали более чем на 5 долларов за баррель в четверг, 31 марта. Соединенные Штаты рассматривают возможность высвобождения до 180 млн баррелей из своего стратегического нефтяного резерва (SPR) в течение нескольких месяцев, чтобы успокоить стремительно растущие цены на нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Майские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 4,8%, до 107,98 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI упали на 5,6% до 101,76 долларов.

По словам трех источников, президент США Джо Байден выступит в четверг, объявив о плане, направленном на снижение цен на бензин, которые выросли до рекордных значений после вторжения России в Украину.

"Если окажется, что это так много, это будет значительным и, безусловно, поможет в определенной степени восполнить дефицит, но не полностью", - сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела стратегии сырьевых товаров в ING, ссылаясь на цифру 180 млн баррелей.

Международное энергетическое агентство созвало на пятницу экстренное министерское совещание для обсуждения поставок нефти, сообщил в четверг представитель министра энергетики Австралии Ангуса Тейлора.

Новости о потенциальном выбросе нефти в США затмили запланированную на четверг встречу между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзниками, включая Россию. Ожидается, что группа, известная как ОПЕК+, будет придерживаться существующей сделки по постепенному увеличению добычи нефти.

Нефть подорожала примерно на 3% в среду из-за проблем с поставками, поскольку мирные переговоры о прекращении войны между Россией и Украиной зашли в тупик. Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире, и санкции, введенные в качестве наказания за вторжение, прервали потоки из страны, что привело к росту цен.

В начале марта администрация Байдена заявила, что продаст 30 млн баррелей из стратегических запасов в рамках глобального выпуска 60 млн баррелей по более низким ценам.

В ноябре США объявили о плане выпустить 50 млн баррелей из SPR, в основном через биржи, где покупатель соглашается позже заменить нефть.