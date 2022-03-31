ru ua
Чт, 31 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нафта різко подешевшала через готовність США відкрити резерви

Новость на русском →
Токіо, Четвер 31 березня 2022 08:13
Нафта різко подешевшала через готовність США відкрити резерви Фото: ціни на нафту різко знизилися через готовність США відкрити резерви (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту впали більш ніж на 5 доларів за барель у четвер, 31 Березня. Сполучені Штати розглядають можливість вивільнення до 180 млн барелів зі свого стратегічного нафтового резерву (SPR) протягом декількох місяців, щоб заспокоїти стрімко зростаючі ціни на нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали 4,8%, до 107,98 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту WTI впали на 5,6% до 101,76 доларів.

За словами трьох джерел, президент США Джо Байден виступить у четвер, оголосивши про план, спрямований на зниження цін на бензин, які виросли до рекордних значень після вторгнення Росії в Україну.

"Якщо виявиться, що це так багато, це буде значним і, безумовно, допоможе певною мірою заповнити дефіцит, але не повністю", - сказав Уоррен Паттерсон, глава відділу стратегії сировинних товарів в ING, посилаючись на цифру 180 млн барелів.

Міжнародне енергетичне агентство скликало на п'ятницю екстрену міністерську нараду для обговорення поставок нафти, повідомив у четвер представник міністра енергетики Австралії Ангуса Тейлора.

Новини про потенційний викид нафти в США затьмарили заплановану на четвер зустріч між Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) і їх союзниками, включаючи Росію. Очікується, що група, відома як ОПЕК+, буде дотримуватися існуючої угоди щодо поступового збільшення видобутку нафти.

Нафта подорожчала приблизно на 3% в середу через проблеми з поставками, оскільки мирні переговори про припинення війни між Росією і Україною зайшли в глухий кут. Росія є другим за величиною експортером нафти у світі, і санкції, введені в якості покарання за вторгнення, перервали потоки з країни, що призвело до зростання цін.

На початку березня адміністрація Байдена заявила, що продасть 30 млн барелів зі стратегічних запасів в рамках глобального випуску 60 млн барелів за нижчими цінами.

У листопаді США оголосили про план випустити 50 млн барелів з SPR, в основному через біржі, де Покупець погоджується пізніше замінити нафту.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Нафта
NEWS
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Віктор Ляшко: Медикаменти в Україні є, проблеми з поставками вирішені
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Ляшко: Медикаменти в Україні є, проблеми з поставками вирішені