Нафта різко подешевшала через готовність США відкрити резерви

Ціни на нафту впали більш ніж на 5 доларів за барель у четвер, 31 Березня. Сполучені Штати розглядають можливість вивільнення до 180 млн барелів зі свого стратегічного нафтового резерву (SPR) протягом декількох місяців, щоб заспокоїти стрімко зростаючі ціни на нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали 4,8%, до 107,98 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту WTI впали на 5,6% до 101,76 доларів.

За словами трьох джерел, президент США Джо Байден виступить у четвер, оголосивши про план, спрямований на зниження цін на бензин, які виросли до рекордних значень після вторгнення Росії в Україну.

"Якщо виявиться, що це так багато, це буде значним і, безумовно, допоможе певною мірою заповнити дефіцит, але не повністю", - сказав Уоррен Паттерсон, глава відділу стратегії сировинних товарів в ING, посилаючись на цифру 180 млн барелів.

Міжнародне енергетичне агентство скликало на п'ятницю екстрену міністерську нараду для обговорення поставок нафти, повідомив у четвер представник міністра енергетики Австралії Ангуса Тейлора.

Новини про потенційний викид нафти в США затьмарили заплановану на четвер зустріч між Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) і їх союзниками, включаючи Росію. Очікується, що група, відома як ОПЕК+, буде дотримуватися існуючої угоди щодо поступового збільшення видобутку нафти.

Нафта подорожчала приблизно на 3% в середу через проблеми з поставками, оскільки мирні переговори про припинення війни між Росією і Україною зайшли в глухий кут. Росія є другим за величиною експортером нафти у світі, і санкції, введені в якості покарання за вторгнення, перервали потоки з країни, що призвело до зростання цін.

На початку березня адміністрація Байдена заявила, що продасть 30 млн барелів зі стратегічних запасів в рамках глобального випуску 60 млн барелів за нижчими цінами.

У листопаді США оголосили про план випустити 50 млн барелів з SPR, в основному через біржі, де Покупець погоджується пізніше замінити нафту.