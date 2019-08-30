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Нафта росте з-за урагану у Флориді і оптимізму щодо торгівлі

Новини » Економіка    30.08.2019 - 12:25
Нафта росте з-за урагану у Флориді і оптимізму щодо торгівлі
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Ціни на нафту показують максимальний тижневий зростання з липня

Ціни на нафту 30 серпня ростуть на тлі зниження запасів у США і наближення урагану до американського штату Флорида, а також очікувань відновлення торговельних переговорів США і Китаю. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent з початку тижня зросли на 3% до 60,90 доларів за барель. Ф'ючерси на WTI зросли більш ніж на 4% до 56,40 доларів за барель. Таким чином, ціни на нафту можуть показати рекордний з початку липня тижневий підйом.

У той же час занепокоєння з приводу уповільнення економічного зростання і впливу на попит на нафту торгової війни між двома найбільшими споживачами нафти у світі стримували зростання цін на цьому тижні.

Однак у четвер Сполучені Штати і Китай дали зрозуміти, що відновлять торгові переговори, обговоривши наступний раунд особистих зустрічей у вересні напередодні введення додаткових мит Вашингтоном.

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Дональд Трамп скасував запланований візит до Польщі через ураган "Доріан", який наближається до Флориди. Він зазначив, що в найближчі дні для нього "дуже важливо" перебувати у Вашингтоні. "Нашим головним пріоритетом є безпека і захист американського народу на шляху урагану", - заявив Трамп.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти марки Brent на рівні 59,2 доларів за барель у 2019 році і 59 доларів у 2020 році. Згідно з прогнозом, ціни на нафту залишаться незмінним в реальному вираженні в середньостроковій перспективі.

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