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Нефть растет перед переговорами ОПЕК+ о сокращении добычи

Новости » Финансовый кризис 2020     05.06.2020 - 10:26
Нефть растет перед переговорами ОПЕК+ о сокращении добычи
Фото: добыча нефти (OilNow)

Нефть марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель

Цены на нефть выросли в пятницу, 5 июня, на фоне новостей о том, что переговоры ОПЕК+ о возможном продлении сокращений могут состояться в субботу. Крупнейшие производители хотят сохранить текущие ограничения.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,88% до 40,34 за баррель к 10:00 по киевскому времени, на WTI - на 0,53% до 37,61 за баррель.

ОПЕК+ планирует встретиться в субботу, чтобы обсудить продление сроков договора о сокращении добычи. Российское министерство энергетики сообщило, что в субботу состоится видеоконференция группы ведущих производителей нефти, известной как ОПЕК+. На переговорах планируют обсудить продление сроков договора о сокращении добычи.

"Все еще есть шанс, что им удастся растянуть сделку по сокращению на три месяца, но энергетические трейдеры будут крайне скептически настроены в отношении выполнения обязательств на высоком уровне после июля", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик OANDA.

Встреча ОПЕК+ должна была состояться 4 июня, но ее отложили на фоне разговоров о невыполнении некоторыми производителями обязательств по сокращению поставок.

Саудовская Аравия и Россия, два крупнейших экспортера нефти в мире, хотят продлить сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки до июля.

Если ОПЕК+ не согласится продлить текущие ограничения производства, это будет означать, что сокращение может снизиться до 7,7 млн баррелей в сутки с июля по декабрь, как было согласовано ранее.

Отметим, НБУ в своем макроэкономическом прогнозе заложил среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины нефть
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