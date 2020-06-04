Нефть упала ниже 40 долларов из-за сомнений в сокращении добычи

Фото: добыча нефти (OilNow)

Сокращение добычи будет меньше, чем ожидалось ранее

Цены на нефть снижаются в четверг, 4 июня, компенсируя рост предыдущей сессии. На рынке растут опасения по поводу того, смогут ли крупные производители нефти договориться о продлении рекордных сокращений добычи.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,03% до 39,38 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени, на WTI - на 1,69% до 36,66 за баррель.

По данным источников, Саудовская Аравия и Россия предварительно договорились о продлении на июль текущих условий сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на один месяц. Однако им не удалось договориться о проведении заседания ОПЕК+ в четверг для обсуждения сокращений.

"Рынок взглянул на это и сказал, что становится все сложнее достичь этой сделки", - сказал Лэлан Шоу, руководитель отдела исследований в области сырьевых товаров в National Australia Bank. Это означает, что ОПЕК+ вернется к тому, о чем стороны договаривались в апреле, а именно - к снижению сокращений поставок до 7,7 млн баррелей в сутки с июля, сказал он.

Восстановление экономики

Между тем, основные фондовые индексы США уверенно выросли в среду, 3 июня, поскольку признаки восстановления экономики после снятия карантина затмили опасения о пандемии и протестах. Nasdaq, S&P 500 и Dow резко восстановились с мартовских минимумов и сейчас находятся в 1,4%, 7,8% и 11,1% соответственно от рекордных максимумов закрытия, зафиксированных в феврале.

"Есть растущая уверенность в том, что американская экономика сможет безопасно вновь открыться, как это успешно сделали другие экономики, такие как Китай и Италия", - сказал Дэвид Картер, инвестиционный директор Lenox Wealth Advisors в Нью-Йорке.

Вышедшие в среду данные о занятости указали на некоторую стабилизацию на американском рынке труда: число рабочих мест в частном секторе США в мае снизилось на 2,76 миллиона после сокращения на пересмотренные 19,56 млн в предыдущем месяце, сообщила компания Automatic Data Processing Inc.

Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть марки Brent 3 июня превысили 40 долларов за баррель впервые с марта.

Цены растут из-за перспективы продления сокращений добычи ОПЕК+, а также надежд на восстановление спроса, ослабленного эпидемией коронавируса.

Отметим, НБУ в своем макроэкономическом прогнозе заложил среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель.

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Автор: Александр Белоус