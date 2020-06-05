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Нафта росте перед переговорами ОПЕК+ про скорочення видобутку

Новини » Фінансова криза 2020     05.06.2020 - 10:26
Нафта росте перед переговорами ОПЕК+ про скорочення видобутку
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Нафта марки Brent піднялася вище 40 доларів за барель

Ціни на нафту виросли в п'ятницю, 5 червня, на тлі новин про те, що переговори ОПЕК+ про можливе продовження скорочень можуть відбутися в суботу. Найбільші виробники хочуть зберегти поточні обмеження.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,88% до 40,34 за барель до 10:00 за київським часом, на WTI - на 0,53% до 37,61 за барель.

ОПЕК+ планує зустрітися в суботу, щоб обговорити продовження строків договору про скорочення видобутку. Російське міністерство енергетики повідомило, що в суботу відбудеться відеоконференція групи провідних виробників нафти, відомою як ОПЕК+. На переговорах планують обговорити продовження строків договору про скорочення видобутку.

"Все ще є шанс, що їм вдасться розтягнути угоду зі скорочення на три місяці, але енергетичні трейдери будуть вкрай скептично налаштовані щодо виконання обов'язків на високому рівні після липня", - сказав Едвард Мойя, старший аналітик OANDA.

Зустріч ОПЕК+ повинна була відбутися 4 червня, але її відклали на тлі розмов про невиконання деякими виробниками зобов'язань щодо скорочення поставок.

Саудівська Аравія і Росія, два найбільших експортера нафти у світі, хочуть продовжити скорочення видобутку на 9,7 млн барелів на добу до липня.

Якщо ОПЕК+ не погодиться продовжити поточні обмеження виробництва, це буде означати, що скорочення може знизитися до 7,7 млн барелів на добу з липня по грудень, як було погоджено раніше.

Зазначимо, НБУ у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту до 2020 року на рівні 35 доларів за барель.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України нефть
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