Нефть продолжает дорожать после того, как США запретили импорт из России

Цены на нефть выросли в среду, 9 марта, из-за опасений потенциального шока предложения. Нефть дорожает, поскольку Соединенные Штаты запретили импорт российской нефти, а также на фоне признаков того, что некоторые покупатели уже избегают ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,3%, до 130,9 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 1,9%, до 126,0 долларов за баррель после роста на 3,6% во вторник.

Президент США Джо Байден во вторник ввел немедленный запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей, а Великобритания заявила, что поэтапно прекратит импорт российской нефти до конца 2022 года в ответ на вторжение России в Украину.

Shell заявила во вторник, что прекратит покупать российскую нефть и постепенно свернет свое участие во всех российских углеводородах, став одной из первых крупных западных нефтяных компаний, полностью отказавшихся от России.

Между тем, по оценке Goldman Sachs, более половины российской нефти, экспортируемой из портов, остается непроданной, в то время как, по оценкам JP Morgan, около 70% российской морской нефти пытаются найти покупателей.

Цены на нефть выросли более чем на 30% после того, как Россия, второй по величине экспортер нефти в мире, начала так называемую вторжение в Украину.

Цены на нефть подскочили в понедельник до самого высокого уровня с июля 2008 года: Brent достигла 139,13 долларов за баррель, а WTI - 130,50 долларов.

"Но максимумы понедельника, вероятно, станут краткосрочным потолком, поскольку ожидается, что спекулятивные покупки скоро замедлятся, а в странах северного полушария начнется весна, когда спрос на топливо упадет", - сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.