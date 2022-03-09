Нафта продовжує дорожчати після того, як США заборонили імпорт з Росії

Ціни на нафту зросли в середу, 9 березня, через побоювання потенційного шоку пропозиції. Нафта дорожчає, оскільки Сполучені Штати заборонили імпорт російської нафти, а також на тлі ознак того, що деякі покупці вже уникають її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 2,3%, до 130,9 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI виросли на 1,9%, до 126,0 доларів за барель після зростання на 3,6% у вівторок.

Президент США Джо Байден у вівторок ввів негайну заборону на імпорт російської нафти та інших енергоносіїв, а Великобританія заявила, що поетапно припинить імпорт російської нафти до кінця 2022 року у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Shell заявила у вівторок, що припинить купувати російську нафту і поступово згорне свою участь у всіх російських вуглеводнях, ставши однією з перших великих західних нафтових компаній, повністю відмовилися від Росії.

Тим часом, за оцінкою Goldman Sachs, більше половини російської нафти, що експортується з портів, залишається непроданою, в той час як, за оцінками JP Morgan, близько 70% російської морської нафти намагаються знайти покупців.

Ціни на нафту зросли більш ніж на 30% після того, як Росія, другий за величиною експортер нафти у світі, почала так зване вторгнення в Україну.

Ціни на нафту підскочили в понеділок до найвищого рівня з липня 2008 року: Brent досягла 139,13 доларів за барель, а WTI - 130,50 доларів.

"Але максимуми понеділка, ймовірно, стануть короткостроковою стелею, оскільки очікується, що спекулятивні покупки скоро сповільняться, а в країнах Північної півкулі почнеться весна, коли попит на паливо впаде", - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities.