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Нефть продолжает дешеветь: что влияет на мировые цены

Фото: цены на нефть снизились 1 июля после встречи ОПЕК+ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть снизились в пятницу, 1 июля, так как сохраняющиеся опасения по поводу рецессии повлияли на настроения, что привело к снижению фондовых индексов третью неделю подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,2%, до 108,83 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе подешевели на 0,4% до 105,39 долларов за баррель. Оба контракта упали примерно на 3% в четверг.

"Ранее на сессии рынок сделал передышку после распродажи в четверг, поскольку ОПЕК+ не удивила, заявив, что будет придерживаться запланированного увеличения добычи нефти в августе. Но неопределенность в отношении политики ОПЕК+ в сентябре и после него, а также опасения, что агрессивное повышение ставок Федеральной резервной системой приведет к рецессии в США и снизит спрос на топливо, ослабили настроения", - сказал Цуёси Уэно, старший экономист Исследовательского института NLI.

В четверг группа производителей ОПЕК+, включая Россию, согласилась придерживаться своей стратегии добычи после двухдневных встреч. Однако клуб избегал обсуждения политики с сентября.

Ранее ОПЕК+ решила увеличивать добычу каждый месяц на 648 тысяч баррелей в сутки в июле и августе по сравнению с предыдущим планом по увеличению добычи на 432 тысяч баррелей в сутки в месяц.

Президент США Джо Байден совершит трехкратную поездку на Ближний Восток в середине июля, в том числе посетит Саудовскую Аравию, привлекая внимание к энергетической политике, поскольку Соединенные Штаты и другие страны сталкиваются с резким ростом цен на топливо, который способствует росту инфляции.

Байден заявил в четверг, что не будет напрямую давить на Саудовскую Аравию, чтобы она увеличила добычу нефти, чтобы сдержать рост цен, когда он увидит короля и наследного принца Саудовской Аравии во время визита в этом месяце.

"Все внимание приковано к тому, увеличат ли Саудовская Аравия или какие-либо другие производители нефти на Ближнем Востоке добычу, чтобы отреагировать на запрос США", - сказал Уэно из NLI.

Напомним, лидеры G7 договорились изучить вопрос об ограничении цен на импорт российской нефти и газа. Таким образом будет снижена способность Москвы финансировать ее вторжение в Украину

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Нефть