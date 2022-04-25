Нефть продолжает дешеветь, опустившись до двухнедельного минимума

Цены на нефть в понедельник, 25 апреля, упали почти до двухнедельного минимума, увеличив потери прошлой недели на фоне растущих опасений о спросе. Продление карантина в Шанхае из-за COVID-19 и потенциальное повышение ставок в США нанесут ущерб глобальному экономическому росту и спросу на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 3,0%, до 103,50 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI упали на 3,0%, до 99,06 долларов за баррель. Бенчмарки потеряли почти 5% на прошлой неделе из-за проблем со спросом.

"Нефть снижается из-за снижения потребления в Китае, в то время как Федеральная резервная система повышает процентные ставки, чтобы замедлить экономику США", - заявил управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес.

Власти Шанхая, борющиеся со вспышкой COVID-19, возвели заграждения возле жилых домов, что вызвало новый общественный резонанс по поводу блокировки, из-за которой большая часть 25-миллионного населения города была вынуждена оставаться дома.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл указал, что вопрос о повышении процентной ставки на полпункта "будет обсуждаться" на заседании ФРС в мае, на котором будет одобрено следующее повышение, которое, как ожидается, будет серией в этом году.

Что касается предложения, американские энергетические компании добавляют буровые установки для добычи нефти и природного газа пятую неделю подряд на фоне высоких цен и требований правительства.

В Европе Российско-казахстанский каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил экспорт в полном объеме с 22 апреля после почти 30-дневных перебоев в связи с ремонтом одного из его ключевых перегрузочных сооружений.

Аналитики говорят, что обострение ситуации вокруг российского вторжения в Украину может усилить давление на ЕС с целью ввести санкции против российской нефти, а цены могут вырасти в конце этого года.

"Не ожидается, что цены на нефть упадут ниже 90 долларов за баррель из-за перспективы потенциального запрета ЕС на российскую нефть", - сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.

ЕС готовит "умные санкции" против импорта российской нефти, сообщила The Times в понедельник со ссылкой на исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

Россия является крупнейшим поставщиком газа в Европу и вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии.

По мнению некоторых аналитиков, победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции также может поддержать цены на нефть.

"Я ожидаю, что Лондон будет покупать нефть, поскольку он активно поддерживает нефтяное эмбарго Европейского Союза", - сказал Иннес из SPI Asset.