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Нафта продовжує дешевшати, опустившись до двотижневого мінімуму

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Токіо, Понеділок 25 квітня 2022 08:16
Нафта продовжує дешевшати, опустившись до двотижневого мінімуму Фото: ціни на нафту продовжують знижуватися (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту в понеділок, 25 квітня, впали майже до двотижневого мінімуму, збільшивши втрати минулого тижня на тлі зростаючих побоювань про попит. Продовження карантину в Шанхаї через COVID-19 і потенційне підвищення ставок в США завдадуть шкоди глобальному економічному зростанню і попиту на паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали 3,0%, до 103,50 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI впали на 3,0%, до 99,06 доларів за барель. Бенчмарки втратили майже 5% минулого тижня через проблеми з попитом.

"Нафта знижується через зниження споживання в Китаї, в той час як Федеральна резервна система підвищує процентні ставки, щоб уповільнити економіку США", - заявив керуючий директор SPI Asset Management Стівен Іннес.

Влада Шанхаю, що бореться зі спалахом COVID-19, звели загородження біля житлових будинків, що викликало новий суспільний резонанс з приводу блокування, через яку велика частина 25-мільйонного населення міста була змушена залишатися вдома.

Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл вказав, що питання про підвищення процентної ставки на півпункту "буде обговорюватися" на засіданні ФРС в травні, на якому буде схвалено наступне підвищення, яке, як очікується, буде серією в цьому році.

Що стосується пропозиції, американські енергетичні компанії додають бурові установки для видобутку нафти і природного газу п'ятий тиждень поспіль на тлі високих цін і вимог уряду.

У Європі російсько-Казахстанський каспійський трубопровідний консорціум (КТК) відновив експорт в повному обсязі з 22 квітня після майже 30-денних перебоїв у зв'язку з ремонтом одного з його ключових перевантажувальних споруд.

Аналітики кажуть, що загострення ситуації навколо російського вторгнення в Україну може посилити тиск на ЄС з метою ввести санкції проти російської нафти, а ціни можуть зрости в кінці цього року.

"Не очікується, що ціни на нафту впадуть нижче 90 доларів за барель через перспективи потенційної заборони ЄС на російську нафту", - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities.

ЄС готує "розумні санкції" проти імпорту російської нафти, повідомила The Times в понеділок з посиланням на виконавчого віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

Росія є найбільшим постачальником газу в Європу і другим за величиною експортером нафти у світі після Саудівської Аравії.

На думку деяких аналітиків, перемога Еммануеля Макрона на президентських виборах у Франції також може підтримати ціни на нафту.

"Я очікую, що Лондон буде купувати нафту, оскільки він активно підтримує нафтове ембарго Європейського Союзу", - сказав Іннес з SPI Asset.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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