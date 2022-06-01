Нефть прекратила дорожать из-за планов исключить России из ОПЕК+

Цены на нефть немного выросли в среду, 1 июня, после того, как лидеры Европейского союза согласились на частичный и поэтапный запрет на поставку российской нефти. Рост сдерживается сообщениями о том, что Россию могут исключить из соглашения по ограничению добычи ОПЕК+.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нефть марки Brent с поставкой в августе подорожала на 0,2%, до 115,88 долларов за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 0,3%, до 114,97 долларов за баррель. Оба контракта завершили май ростом шестой месяц подряд.

Лидеры ЕС в принципе договорились сократить 90% импорта нефти из России к концу этого года, что является самыми жесткими санкциями блока в отношении Москвы с момента вторжения в Украину три месяца назад.

После полного принятия санкции в отношении сырой нефти будут вводиться поэтапно в течение шести месяцев, а в отношении нефтепродуктов - в течение восьми месяцев. Эмбарго освобождает трубопроводную нефть от России в качестве уступки Венгрии и двум другим не имеющим выхода к морю государствам Центральной Европы.

В Китае строгая блокировка в Шанхае из-за COVID-19 закончилась в среду после двух месяцев, что вызвало ожидания повышения спроса на топливо в стране.

Ограничением роста стали сообщения о том, что некоторые производители изучают идею приостановки участия России всделке ОПЕК+, группы членов Организации стран-экспортеров нефти и их союзников, в надежде, что такой шаг увеличит предложение.

"Полное открытие Шанхая из-за ограничений, связанных с COVID-19, может повысить настроения на периферии, но возможное исключение России ОПЕК из соглашения о добыче - это более важная история", - сказал Джеффри Халли, старший рыночный аналитик OANDA.

Хотя официально страны ОПЕК не призывали к добыче нефти, чтобы компенсировать потенциальный дефицит из-за России, некоторые страны Персидского залива начали планировать увеличение добычи где-то в ближайшие несколько месяцев, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителей ОПЕК.

"Ожидание увеличения предложения на рынке, даже после исключения России, может частично подпитывать эту распродажу, поскольку нефть перестала восстанавливаться после эмбарго ЕС", - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.