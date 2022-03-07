Нефть подскочила до максимума 2008 года, поскольку США и ЕС обсуждают эмбарго на российскую нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 10,6% до 130,72 долларов за баррель, в то время как нефть марки WTI выросла на 9%, до 126,09 долларов.

В первые несколько минут торгов в понедельник оба эталона подскочили до самого высокого уровня с июля 2008 года: Brent - 139,13 доллара, а WTI - 130,50 доллара.

Внутридневные максимумы понедельника близки к рекордным уровням, зафиксированным для обоих контрактов в июле 2008 года, когда цена на нефть марки Brent достигла 147,50 доллара за баррель, а цена на нефть марки WTI достигла 147,27 доллара за баррель.

Соединенные Штаты и европейские союзники изучают вопрос о запрете импорта российской нефти, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, а Белый дом координировал свои действия с ключевыми комитетами Конгресса, продвигая собственный запрет.

"Бойкот окажет огромное давление на поставки нефти и газа, которые уже ощутили влияние растущего спроса. Цены, вероятно, вырастут в краткосрочной перспективе, и не исключено движение к 150 долларам за баррель. Такой шаг окажет дополнительное давление на мировую экономику, повысит инфляцию, заставив центральные банки обсуждать, как быстро следует повысить ставки", - говорят аналитики CMC Markets.

Мировые цены на нефть выросли на 67% с начала 2022 года вместе с другими товарами, что вызывает опасения по поводу роста мировой экономики и стагфляции. Китай, экономика № 2 в мире, уже нацелен на более медленный рост на 5,5% в этом году.

Цены на топливо превзошли рекорды 2008 года: бензин в США достиг максимума в 3,890 долларов за галлон, а фьючерсы на мазут - 4,237 долларов за галлон.

Аналитики Bank of America заявили, что если большая часть российского экспорта нефти будет прекращена, дефицит может составить 5 миллионов баррелей или больше, а это означает, что цены на нефть могут удвоиться со 100 до 200 долларов за баррель, в то время как аналитики JP Morgan заявили на этой неделе, что нефть может взлететь до 185 долларов за баррель в этом году.

"Если нехватка предложения не уменьшится, нефть может превысить рекордно высокий уровень", - сказал Хоуи Ли, экономист сингапурского банка OCBC.

"В худшем случае, когда будут введены полные санкции в отношении экспорта энергоносителей из России, я не удивлюсь, если цена на нефть марки Brent превысит 200 долларов", - добавил он.

Россия является крупнейшим в мире экспортером нефти и нефтепродуктов вместе взятых, с экспортом около 7 миллионов баррелей в сутки, или 7% мировых поставок. Некоторые объемы экспорта казахстанской нефти из портов России также столкнулись с осложнениями.

Переговоры о возобновлении ядерной сделки Ирана с мировыми державами 2015 года зашли в тупик в воскресенье после требований России предоставить США гарантии того, что санкции, с которыми она столкнулась в связи с войной против Украины, не повредят ее торговле с Тегераном. Согласно источникам, Китай также выдвинул новые требования.

В ответ на требования России госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что санкции, введенные против России в связи с ее вторжением в Украину, не имеют ничего общего с потенциальной ядерной сделкой с Ираном.