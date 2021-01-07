ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Нефть может подорожать до 60 долларов: банк UBS назвал причину

Четверг 07 января 2021 16:18
Нефть может подорожать до 60 долларов: банк UBS назвал причину
Фото: добыча нефти (OilNow)
Автор: Александр Белоус

Швейцарский банк UBS повысил прогноз цен на нефть марки Brent до 60 долларов за баррель к середине 2020 года. Пересмотр прогноза произошел после неожиданного одностороннего сокращения добычи Саудовской Аравией и ожиданий резкого восстановления спроса во втором квартале в связи с вакцинацией и увеличением числа поездок.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Банк ожидает, что Brent будет торговаться по цене 63 доллара за баррель во второй половине 2021 года, а нефть WTI будет торговаться с дисконтом в 3 доллара за баррель к ценам на Brent.

Нефть марки Brent стоит около 54,25 долларов за баррель к 15:30 по киевскому времени в четверг, 7 января, в то время как нефть марки WTI - 50,78 долларов за баррель.

Благодаря шагу Саудовской Аравии рост добычи ОПЕК на 0,5 млн баррелей в сутки в январе полностью нивелирован, что приведет к более напряженной ситуации на рынке нефти в первой половине года, отмечают аналитики швейцарского банка.

"Упреждающий шаг Королевства наводит на мысль о желании защитить цены и поддержать рынок нефти на фоне обеспокоенности спросом из-за расширенных ограничений мобильности в Европе", - отметили в UBS.

Крупнейший в мире экспортер нефти 6 января пообещал дополнительно добровольно сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки в феврале и марте, в результате чего эталонные цены на нефть марки Brent достигли самого высокого уровня с февраля.

По прогнозу Всемирного банка, мировые цены на нефть 2021 году останутся близкими к текущим уровням и в среднем составят 44 доллара за баррель, нефть подорожает до 50 долларов за баррель в 2022 году.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика нефть

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь