Нефть может подорожать до 60 долларов: банк UBS назвал причину

Фото: добыча нефти (OilNow)

Швейцарский банк UBS повысил прогноз цен на нефть марки Brent до 60 долларов за баррель к середине 2020 года. Пересмотр прогноза произошел после неожиданного одностороннего сокращения добычи Саудовской Аравией и ожиданий резкого восстановления спроса во втором квартале в связи с вакцинацией и увеличением числа поездок.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Банк ожидает, что Brent будет торговаться по цене 63 доллара за баррель во второй половине 2021 года, а нефть WTI будет торговаться с дисконтом в 3 доллара за баррель к ценам на Brent.

Нефть марки Brent стоит около 54,25 долларов за баррель к 15:30 по киевскому времени в четверг, 7 января, в то время как нефть марки WTI - 50,78 долларов за баррель.

Благодаря шагу Саудовской Аравии рост добычи ОПЕК на 0,5 млн баррелей в сутки в январе полностью нивелирован, что приведет к более напряженной ситуации на рынке нефти в первой половине года, отмечают аналитики швейцарского банка.

"Упреждающий шаг Королевства наводит на мысль о желании защитить цены и поддержать рынок нефти на фоне обеспокоенности спросом из-за расширенных ограничений мобильности в Европе", - отметили в UBS.

Крупнейший в мире экспортер нефти 6 января пообещал дополнительно добровольно сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки в феврале и марте, в результате чего эталонные цены на нефть марки Brent достигли самого высокого уровня с февраля.

По прогнозу Всемирного банка, мировые цены на нефть 2021 году останутся близкими к текущим уровням и в среднем составят 44 доллара за баррель, нефть подорожает до 50 долларов за баррель в 2022 году.