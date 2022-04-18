Нефть подорожала до трехнедельного максимума в ожидании эмбарго на поставки из России

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 1,0%, до 112,8 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 0,9%, до 107,95 долларов за баррель.

В преддверии пасхальных выходных оба контракта выросли более чем на 2,5% в четверг на новостях о том, что Европейский союз может поэтапно ввести запрет на импорт российской нефти.

На прошлой неделе правительства ЕС заявили, что руководство блока готовит предложения о запрете на российскую нефть, но дипломаты заявили, что Германия активно не поддерживает немедленное эмбарго.

Эти комментарии прозвучали до того, как на выходных обострилась напряженность, когда украинские солдаты отказались выполнить российский ультиматум сложить оружие в разрушенном Мариуполе.

"Продолжение войны между Россией и Украиной без каких-либо признаков прекращения огня подпитывает опасения по поводу поставок, тем более что спрос, как ожидается, возрастет по мере приближения автомобильного сезона в северном полушарии", - сказал Чиеки Чен, главный аналитик Sunward Trading.

Международное энергетическое агентство предупредило, что примерно 3 миллиона баррелей в день российской нефти могут быть остановлены с мая из-за санкций или добровольного отказа покупателей от российских грузов.

Добыча нефти в России в апреле продолжила снижаться, снизившись на 7,5% в первой половине месяца по сравнению с мартом.

Отметим, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предстоящие санкции Евросоюза против России коснутся банковского сектора, в частности Сбербанка, а также ограничений на покупку российской нефти.