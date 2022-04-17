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Новые санкции ЕС ударят по "Сбербанку", - Reuters

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Брюссель, Воскресенье 17 апреля 2022 02:32
Новые санкции ЕС ударят по "Сбербанку", - Reuters Сбербанк (Фото: japantimes.com)
Автор: Константин Широкун

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предстоящие санкции Евросоюза против России коснутся банковского сектора, в частности "Сбербанка", а также ограничений на покупку российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава Еврокомиссии пролила свет на подробности запланированного шестого раунда санкций.

"Мы смотрим дальше на банковский сектор, особенно на "Сбербанк". На его долю приходится 37% российского банковского сектора. И, конечно, есть вопросы энергетики", — сказала она.

ЕС пока уберегала крупнейший российский банк от санкций, поскольку он, наряду с "Газпромбанком", является одним из основных каналов расчетов за российские нефть и газ, которые страны ЕС покупают, несмотря на войну в Украине. Она также сообщила, что Еврокомиссия работает над умными механизмами, которые позволят включить нефть в будущие санкционные пакеты.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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