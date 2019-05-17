Нефть подорожала из-за роста напряженности на Ближнем Востоке

Цены на нефть утром в пятницу, 17 мая, выросли из-за возможных перебоев в поставках, грозящих рынку в случае возникновения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

К 11:09 по Киеву фьючерсы на Brent торговались на уровне 72,77 долларов за баррель, набирая 0,2% за день и 2,9% - за неделю. Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI росли на 0,4% до 63,13 долларов за баррель, за неделю прибавив 2,1%.

Как известно, что возглавляемая Саудовской Аравией военная коалиция в Йемене нанесла несколько воздушных ударов по столице Сане, удерживаемой хуситами, в ответ на атаки на две нефтяные станции в королевстве.

Ранее США эвакуировали персонал посольства в Багдаде, а президент США Дональд Трамп распорядился развернуть на Ближнем Востоке группировку американских вооруженных сил. При этом в четверг Трамп сказал своим советникам, что не хочет вовлекать Соединенные Штаты в войну с Ираном.

В Саудовской Аравии 18-19 мая пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК, которое будет посвящено сделке о сокращении добычи нефти.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что цены на нефть во вторник, 14 мая, подскочили почти на доллар после того, как экспортер нефти Саудовская Аравия заявила, что дроны атаковали две насосные станции, принадлежащие государственной нефтяной компании Saudi Aramco.