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Нафта подорожчала через зростання напруженості на Близькому Сході


Brent вранці торгувалася на рівні 72,77 доларів за барель

Ціни на нафту вранці в п'ятницю, 17 травня, виросли через можливі перебої у постачанні, які загрожують ринку в разі виникнення конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters.

До 11:09 за Києвом ф'ючерси на Brent торгувалися на рівні 72,77 доларів за барель, набираючи 0,2% за день і 2,9% - за тиждень. Ф'ючерси на американську легку нафту WTI зросли на 0,4% до 63,13 доларів за барель, за тиждень додавши 2,1%.

Як відомо, що очолювана Саудівською Аравією військова коаліція в Ємені завдала кілька повітряних ударів по столиці Сані, утримуваної хуситами, у відповідь на атаки на дві нафтові станції в королівстві.

Раніше США евакуювали персонал посольства в Багдаді, а президент США Дональд Трамп розпорядився розгорнути на Близькому Сході угруповання американських збройних сил. При цьому в четвер Трамп сказав своїм радникам, що не хоче залучати Сполучені Штати у війну з Іраном.

В Саудівській Аравії 18-19 травня відбудеться засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК, яке буде присвячено угоді про скорочення видобутку нафти.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ціни на нафту у вівторок, 14 травня, підскочили майже на долар після того, як експортер нафти Саудівська Аравія заявила, що дрони атакували дві насосні станції, належать державній нафтовій компанії Saudi Aramco.

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