Нефть подорожала до максимума за год благодаря решению ОПЕК+ сократить добычу

Фото: добыча нефти (OilNow)

Цены выросли до максимума с февраля 2020 года

Цены на нефть в четверг, 4 февраля, выросли после того, как альянс основных производителей ОПЕК + решил придерживался политики сокращения добычи. Кроме того, запасы сырой нефти в США упали до самого низкого уровня с марта прошлого года.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent 0,9%, до 58,97 долларов за баррель к 07:41 по Гринвичу, ранее достигнув максимума с 21 февраля 2020 года после решения ОПЕК+. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене на 1%, до 56,22 долларов за баррель после достижения в среду самого высокого уровня расчетов за год.

"Цены на нефть растут после того, как ОПЕК + убедила энергетический рынок, что они полны решимости без промедления ускорить перебалансировку рынка", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники (ОПЕК+) расширила свою текущую политику добычи нефти на заседании в среду, что является признаком того, что производители довольны, что их резкое сокращение поставок истощает запасы, несмотря на неопределенные перспективы восстановления в связи с затягиванием пандемии коронавируса.

Как сообщило в среду Управление энергетической информации США, запасы сырой нефти в США упали на прошлой неделе до 475,7 млн баррелей, самого низкого уровня с марта.

По словам Мойя из OANDA, постоянный прогресс во внедрении вакцин против COVID-19 также является важным фактором роста цен на нефть.

"В настоящее время в мире есть несколько эффективных вакцин против COVID, которые действительно должны вынудить торговцев энергоресурсами пересмотреть свои прогнозы до пандемического поведения", - сказал он.

Рынок также поддержали новости о том, что демократы в Конгрессе США сделали первые шаги к продвижению предложенного президентом Джо Байденом плана помощи в связи с коронавирусом на сумму 1,9 триллиона долларов.

Напомним, инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что цены на нефть могут вырасти до 65 долларов за баррель к июлю 2021 года. Рост будет наблюдаться на фоне напряженного нефтяного рынка и медленного восстановления спроса.

По прогнозу Всемирного банка, мировые цены на нефть 2021 году останутся близкими к текущим уровням и в среднем составят 44 доллара за баррель, нефть подорожает до 50 долларов за баррель в 2022 году.